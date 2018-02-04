واكتفى روما بهدف للاعبه التركي جنكيز أوندر قبل انقضاء الدقيقة الأولى، ليحقق فوزه الأول في الدوري منذ 16 ديسمبر، عندما تفوق بالنتيجة نفسها على كالياري.

ومنذ تلك المباراة، تعادل روما ثلاث مرات وخسر مثلها، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز اليوم.

وبالنقاط الثلاث التي ضمنها في مباراة أنهاها بعشرة لاعبين، تمكن روما خامس ترتيب الدوري والذي بات في رصيده حاليا 44 نقطة، من الاقتراب من إنتر ميلان صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال)، وفي رصيده 45 نقطة.

وأفاد روما من تعادل انتر السبت أمام كروتوني (1-1)، كما بات يبتعد بفارق ست نقاط عن سمبدوريا السادس، والذي تعادل أيضا السبت أمام ضيفه تورينو 1-1.

واستغل روما أيضا بدء تأقلم الشاب أوندر (20 عاما) المنضم إليه هذا الموسم.

وسجل اللاعب الذي لم يخض العديد من المباريات قبل الاستراحة الشتوية، الهدف بعد مرور 45 ثانية على بداية المباراة، علما أنه الأول له مع روما.

واضطر روما الى إكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد لاعب خط وسطه لورنتسو بيليغريني إثر نيله بطاقة حمراء مباشرة.