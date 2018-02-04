وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن قرار منح التصريح بأثر رجعي لبناء موقع "حفات جلعاد" الذي تسكنه 50 أسرة يهدف إلى "السماح باستمرار الحياة الطبيعية هناك".

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، غير قانونية.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على القرار. وأدان مسؤولون فلسطينيون الخطوة.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"رويترز" إن "نتانياهو يحاول تثبيت وقائع على الأرض. الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس كله غير شرعي. لا يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي".

وفي التاسع من يناير الماضي قتل الحاخام رازيئيل شيفح، وهو من سكان حفات جلعاد برصاص أطلق من مركبة أثناء توجهه إلى منزله.