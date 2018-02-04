وأضاف أبو زيد في بيان: "القاهرة سوف تستضيف الخميس (8 فبراير الجاري) اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين رئيسي جهازي المخابرات، ويليه مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية.

واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوداني عمر حسن البشير في أديس ابابا أواخر يناير، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اجتماع الخميس في القاهرة، سيعقد تنفيذا لتوجيهات أصدرها السيسي والبشير عقب محادثاتهما في أديس أبابا.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا في أديس أبابا على إنشاء "آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين.. في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما".