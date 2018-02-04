وقالت الصحيفة البريطانية إن المقطع جرى التقاطه في حديقة برية بمدينة بيترماريتزبورغ الجنوب أفريقية.

ويظهر الفيديو الأسد "الكسول" الذي تعلق بالإطار الاحتياطي المثبت في الجزء الخلفي من السيارة التي سحبته خلفها لمسافة طويلة.

ورأى هذا الأسد "الجريء" في السيارة فرصة لإراحة ساقيه، فيما اختار حيوان آخر كان يرافقه العدو بشكل طبيعي.

ويقول مسؤولو المحميات الطبيعية إن تجول السيارة بجانب الحيوانات المفترسة يشكل "خطرا كبيرا على سلامة الزوار".