وتنافس في البطولة كل من متسابقي فورمولا وان السابقين ديفيد كولتارد وخوان بابلو مونتويا إلى جانب بطل العالم للراليات بيتر سولبيرغ وسائقين بينهم السعوديان المعروفان أحمد بن خنين ويزيد الراجحي اللذان تنافسا بشدة قبل خروجهما معا من السباق مبكرا.

واستُقبل المتسابقان السعوديان استقبال الأبطال من الحضور، الذي كان بينهم عائلات سُمح لها بالحضور.

وقال سعودي من أهل الرياض يدعى سلطان الصلال، الذي قدم مع عائلته، "هذا أحد أهم التحولات الجديدة في الدولة، إنه حضور العوائل وحضور الأولاد وكل الأسر تشارك في هذي الأجواء العائلية المليئة بالترفيه".

وأحرز البريطاني المعروف ديفيد كولتارد لقب بطولة سباق الأبطال للمرة الثانية في مسيرته الرياضية بعدما تغلب على النرويجي بيتر سولبيرغ في سباق الرياض.

وكولتارد حاليا هو خامس سائق فورمولا يحرز لقب سباق الأبطال للسيارات.

وقال أجنبي يقيم في الرياض يدعى بارنيه فيرنر "وصول حدث رائع كهذا للسعودية أمر رائع، أنظر حولك ترى الجميع مبتسمين. إنه لأمر لطيف أن أكون هنا، أقصد أن أشارك هذا الحدث مع أولادي في مكان فريد كهذا. كما تعرفون لا يمكنني أن أطلب ما هو أفضل من هذا".

وأضاف سعودي من أهل الرياض يدعى طارق الغامدي مع عائلته "أنا أول مرة أعرف إنه فيه متسابقين سعوديين مشاركين في السباق هذا، قبل شوي فاز أحد المتسابقين السعوديين نبارك له، نتمنى ونطمح إنشاء الله إنه يكون فيه متسابقين كثر من بلدنا يعني يشرفون المملكة".

وقال طفل يدعى لوان فيرنر، يحضر السباق مع أبيه، "رائع، أحببته بشدة".