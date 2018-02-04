وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن المبارة التي جمعت، مساء الأحد، برشلونة بإسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني كانت كفيلة ليحطم فالفيردي سجل غوارديولا.

وأوضحت أن تعادل برشلونة في هذا اللقاء بهدف في كل شبكة، جعل فالفيردي يتجاوز سجل 22 مبارة بدون هزيمة في "الليغا".

ولم تكن مهمة رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سهلة خلال هذه المبارة، لاسيما وأن إسبانيول هو من استضاف اللقاء على ملعب باور 8.

وآخر مبارة أجريت بين الفريقين على أرضية باور 8 تفوق فيها إسبانيول بهدف نظيف وقعه أوسكار ميليندو.

وعن هذا الرقم، قال فالفيردي في مؤتمر صحفي السبت "ذلك يعني أننا حاليا في طريق جيد، ولكنه لا يجعلني أشعر بشيء في الوقت الحالي".