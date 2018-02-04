وارتبط فيدال بالرحيل عن بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي، وزاد اللاعب من حدة هذه التكهنات بعد تأكيده على أنه سيتخذ قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل في الصيف.



ويسعى جوزيه مورينيو لتدعيم صفوف مانشستر يونايتد بلاعب خط وسط من الطراز العالي، وهو يرى أن فيدال الخيار الأنسب لذلك، لاسيما وأن أسلوب اللاعب يتناسب مع أفكار المدرب البرتغالي، وفقا لموقع "كووورة".



وبحسب "ديلي ميرور"، فإن مانشستر يونايتد سيكثف جهوده في الفترة القادمة لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن فيدال، وقد يكون لبول بوغبا زميلة السابق في يوفنتوس وأليكسيس سانشيز زميله في منتخب التشيلي دوراً مهماً في هذه الصفقة.