وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 1.189 مليار دولار أميركي في يناير المنصرم.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

كانت مصر اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، فضلا عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات أيضا من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، وعادة ما تصرف الدفعات خلال ديسمبر أو يناير من كل عام.

وكان رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، قال لـ"رويترز" في يناير، إن الاحتياطي الأجنبي البالغ 37.02 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لثمانية أشهر.