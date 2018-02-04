كما شهدت صالة نادي خورفكان الرياضي انطلاق دوري سلة الكراسي المتحركة للموسم 2017-2018، حيث تأتي هذه البطولات ضمن خطط وبرامج اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم للموسم الرياضي الجديد.

وقال رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، محمد الهاملي: "هذه الملتقيات والبطولات تمثل فرصة كبيرة للاعبينا للاحتكاك بالخبرات الموجودة"، مشيرا إلى أن الاتحاد يسخر كافة إمكاناته لخدمة أصحاب الهمم.

وشهدت منافسات رفعات القوة، مشاركة كبيرة من مختلف الأندية، وقد انتزع البطل البارالمبي محمد خميس خلف، لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، من انتزاع الميدالية الذهبية فئة وزن 97 كجم، تلاه لاعب نادي خورفكان لأصحاب الهمم راشد حسن فئة وزن 107 كجم، فيما جاء بالمركز الثالث لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم عبدالله شهاب فئة وزن 97.

ولفئة وزن 88 حصل على المركز الأول لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عادل حسن، تلاه في المركز الثاني لاعب نادي عجمان سعود عبدالعزيز، وفي المركز الثالث حل لاعب نادي أبوظبي حمد حسن الحمادي.

ولفئة وزن 77 انتزع المركز الأول لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم نبيل عبدالكريم، تلاه في المركز الثاني لاعب نادي خورفكان سيف الزعابي، وفي المركز الثالث فاضل ناصر لاعب نادي عجمان.

ولفئة وزن 65 كيلو استطاع نادي دبي لأصحاب الهمم انتزاع المراكز الثلاثة الأولى بكل من أسامة عبدالحميد أولا، ثم زميله عبدالله محمد خورشيد في المركز الثاني، وعيسى طويرش فئة وزن 54 في المركز الثالث.

ولفئة الإناث، حصل نادي خورفكان على الثلاث مراكز الأولى من خلال حصول اللاعبة موزه عبيد الزيودي على المركز الأول فئة وزن 55، وهيفاء راشد النقبي في لفئة وزن 73 في المركز الثاني، ومريم عبيد الزيودي فئة وزن 79 في المركز الثالث.

وفي مسابقات الريشة الطائرة، انتزع لاعب نادي الثقة لأصحاب الهمم محمد الزرعوني الذهبية، تلاه في المركز الثاني صالح محمد لاعب دبي لأصحاب الهمم، وفي المركز الثالث حل زميله جاسم رمضان.

ولفئة الشباب توج بالذهبية اللاعب حميد فوزي لاعب نادي دبي، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

كما احتضنت صالة نادي خورفكان الرياضي أولى مباريات دوري سلة الكراسي المتحركة بين نادي العين لأصحاب الهمم والمضيف نادي خورفكان لأصحاب الهمم، انتهت لصالح العين 37 /26.