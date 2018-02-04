أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت محطة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية ووسائل إعلام أخرى إن قطارا تابعا لشركة أمتراك اصطدم بقطار شحن، الأحد، في ولاية ساوث كارولاينا مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 50 على الأقل.
وقال مسؤولون من أمتراك لوسائل إعلام محلية إن القطار كان يقل 139 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم وكان يتحرك بين نيويورك وميامي، حينما اصطدم بقطار الشحن وخرج عن القضبان قرب كولومبيا في ساوث كارولاينا.
وأضافوا أن قطار الشحن تابع لشركة "سي.إس.إكس". ووقع الحادث حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش).