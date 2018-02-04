أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت محطة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية ووسائل إعلام أخرى إن قطارا تابعا لشركة أمتراك اصطدم بقطار شحن، الأحد، في ولاية ساوث كارولاينا مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 50 على الأقل.