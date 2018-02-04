وجاء قرار الإقالة بعد هزيمة لاكورونيا 5-صفر أمام ريال سوسيداد الجمعة الماضي وتراجع الفريق إلى المركز 18 بين فرق البطولة العشرين برصيد 17 نقطة من 22 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفانتي الذي يسبقه مباشرة.



وقال النادي في بيان "يود ديبورتيفو توجيه الشكر إلى كريستوبال على ما بذله من جهد وما قام به من عمل وعلى التزامه خلال وجوده على رأس الجهاز الفني للفريق".

وتولى بارالو المدرب السابق للفريق الثاني في لاكورونيا تدريب الفريق الأول في أكتوبر الماضي عقب إقالة سلفه بيبيميل بسبب سوء النتائج في بداية الموسم الحالي.

وتحت قيادة بارالو حقق ديبورتيفو ثلاثة انتصارات خلال 15 مباراة في جميع المنافسات وتلقى أربع هزائم وتعادل ثلاث مرات في آخر سبع مباريات.

وبهذا أصبح بارالو سادس مدرب يفصله النادي منذ أن تولى تينو فرنانديز رئاسته في 2014.