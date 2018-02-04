وجمع وست بروميتش 20 نقطة من 26 مباراة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات و11 تعادلا وخسارته 12 مرة، وهو يحتل المركز الأخير بين فرق البطولة العشرين.

ولم يحقق الفريق الفوز في آخر ثلاث مباريات وخسر في اثنتين منها.

وقال برانت عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت "لا تزال أمامنا 12 مباراة كبيرة ونحتاج لتحقيق الفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات".

وحقق وست بروميتش بداية موفقة هذا الموسم وفاز في أول مباراتين قبل أن يخوض 20 مباراة دون انتصار.

واستغنى النادي عن خدمات المدرب السابق توني بوليس، وعين آلن باردو بلا منه في نوفمبر الماضي.

وقاده باردو لتحقيق أول فوز في 21 مباراة عندما هزم الوافد الجديد برايتون آند هوف ألبيون في الشهر الماضي لكن الفريق لم يحقق العودة المطلوبة.

وقال برانت القادم من إيرلندا الشمالية "حصلنا على دفعة معنوية للتقدم لكننا نأمل في عودة بعض اللاعبين لصفوف الفريق حتى يتسنى لنا إراحة اللاعبين الذين خاضوا الكثير من المباريات خلال فترة ديسمبر-يناير".

وفي الجولة المقبلة سيحل وست بروميتش ضيفا على تشلسي اللندني حامل اللقب في 12 فبراير الجاري.