ويتردد أن الطفل الواحد وبغض النظر عن عمره، يباع مقابل عشرين بقرة أو ما يعادل نحو سبعة آلاف دولار.

خلال زيارة لأحد المعاقل الأخيرة للمعارضة، تحدثت الأسوشيتد برس مع والد خطف أبنائه من باحة منزله.

كلهم دون سن الخامسة، والرجل يخشى أن اثنين منهم قد بيعا مقابل أبقار وأن أصغرهم لم يعد على قيد الحياة.

مأساة لا يعترف بها على نطاق واسع وسط الحرب الأهلية، التي تعصف بجنوب السودان منذ خمس سنوات.

وزادت عمليات خطف الأطفال المتبادلة بين القبائل مع انتشار اليأس بين المواطنين الذين يضربهم الجوع والاقتصاد المنهار، بحسب الجماعات الحقوقية.