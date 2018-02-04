وبلغ إجمالي عدد أجهزة آيفون التي شحنتها شركة أبل الأميركية خلال الربع المالي الربع للعام 2017 حوالي 77 مليون جهاز.

لكن شركة سامسونغ تتفوق بمجمل عدد الهواتف الذكية التي شحنتها طوال العام، وسجلت عدد شحنات وصل إلى 317.3 مليون جهاز، وذلك أكثر بنحو 100 مليون جهاز عن شركة أبل التي حلت ثانية بإجمالي عدد الأجهزة التي طرحت في الأسواق وصل إلى 215.8 مليون جهاز آيفون.

في المركز الثالث جاء شركة هواوي الصينية، وشحنت طوال العام ما يصل إلى 153.1 مليون جهاز، ثم أوبو الصينية أيضا (111.8 مليون جهاز).

في المركز الخامس جاءت شركة صينية أخرى هي شيامي وشحنت 92.4 مليون جهاز.

وباعت باقي الشركات المنتجة للهواتف الذكية، مثل نوكيا ولينوفو وغيرهما، ما يصل إلى 577.7 مليون جهاز.

وبلغ عدد الهواتف الذكية التي تم شحنها في العام 2017 قرابة 1472.4 مليون جهاز، أي أن العدد اقترب من مليار ونصف المليار هاتف ذكي.

وبلغت نسبة الزيادة في مبيعات سامسونغ عام 2017 حوالي 1.9 في المئة مقارنة بالعام 2016 عندما باعت 311.4 مليون جهاز، بينما بلغت حصتها من إجمالي سوق الهواتف الذكية حوالي 21.6 في المئة.

أما أبل فحققت زيادة ضئيلة في نسبة المبيعات عن العام السابق وصلت إلى 0.2 في المئة، وبلغت حصتها من السوق 14.7 في المئة، أما حصة هواوي من إجمالي سوق الهواتف الذكية فبلغت و10.4 في المئة، ما يعني أن حصص هذه الشركات الثلاثة من سوق الهواتف الذكية في العام 2017 يعادل تقريبا نصف إجمالي السوق.