وهذه هي الهزيمة الـ13 في آخر 20 مباراة لكافاليرز، الذي يعاني على مستوى الدفاع.

ولم يكن روكتس بحاجة لوجود جيمس هاردن لفترة طويلة على أرض الملعب، واكتفى بمشاركته في 31 دقيقة سجل خلالها 16 نقطة.

وكان التألق من جانب كريس بول الذي أحرز 22 نقطة بالإضافة 11 تمريرة حاسمة والسيطرة على ثماني كرات مرتدة، وأضاف رايان اندرسون 21 نقطة لصاحب المركز الثاني في القسم الغربي.

ولم يتقدم كافاليرز على منافسه طيلة المباراة ووصل الفارق إلى 35 نقطة وسط أداء دفاعي سيئ لصاحب الأرض الذي اكتفى لاعبه ليبرون جيمس بتسجيل 11 نقطة.

ويحتل كافاليرز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 30 فوزا مقابل 21 هزيمة، فيما حقق روكتس فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 38 انتصارا فيما خسر 13 مرة.

ولم تكن 31 نقطة من كيفن دورانت كافية ليتفادى جولدن ستيت وريورز حامل اللقب الهزيمة 115-108 أمام دنفر ناجتس، لكنه حافظ على صدارة القسم الغربي برصيد 41 فوزا و12 هزيمة.

وسجل ستيفن كوري 24 نقطة، لكن بدلاء ناجتس صنعوا الفارق بتسجيل 35 نقطة مقابل 19 نقطة أحرزها بدلاء وريورز.

وانتصر يوتا جاز 120-111 على سان أنطونيو سبيرز، الذي أصبح مهددا بفقدان المركز الثالث في الغرب لصالح مينيسوتا تيمبر ولفز، الذي فاز 118-107 على نيو اورليانز بليكانز.

وحقق ديترويت بيستونز فوزه الثاني على التوالي مع بليك جريفين المنتقل حديثا من لوس أنجليس كليبرز.

وتغلب بيستونز 111-107 على ميامي هيت، ليرفع رصيده إلى 25 انتصارا مقابل 26 هزيمة في المركز التاسع في الشرق، وأصبح قريبا من بلوغ المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

وخارج أرضه، فاز واشنطن ويزاردز 115-98 على أورلاندو ماجيك، وإنديانا بيسرز 100-92 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

ووضع دالاس مافريكس حدا لهزيمته في خمس مباريات متتالية وتفوق 106-99 على سكرامنتو كينجز، ليتقدم عليه إلى المركز قبل الأخير في القسم الغربي.

وفي ملعبه وأمام جماهيره فاز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه شيكاغو بولز 113-103.