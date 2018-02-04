وأوضح العميد سلامي في حوار مع التلفزيون الايراني، إنّ "الشعب الإيراني لايحبّذ بالتأكيد أن تكون ​إيران​ معرضة لهجوم الاعداء، لذا فإن جميع دول المنطقة التي هي حالياً في صراع مع العدو، هي ميدان أمن استراتيجي لنا".وتابع: " ولعل الفكر الأكثر حكمة هو ألا يقتصر بلد ما في مجال أمنه على حدوده فقط".



وأضاف سلامي، أنه في الوقت الحاضر، "الجيشين السوري والعراقي يشكلان العمق الاستراتيجي الدفاعي لايران"، وأفضل استراتيجية هي الاشتباك مع العدو في مناطق بعيدة.

وكانت وكالة فارس للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن مستشار كبير للمرشد علي خامنئي قوله، إن النظام الإيراني لا يعتزم تقليص نفوذه في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي قوله: "نفوذ إيران في المنطقة حتمي ولكي تظل لاعبا رئيسيا في المنطقة سيستمر هذا النفوذ".

وشدد ولايتي على أن طهران "تعارض السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وستواصل دعمها لحزب الله".