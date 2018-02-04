وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي في تصريحات له يوم السبت إنه تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، من شريحة محدودي الدخل".

وأطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا يوضح شروط التقدم للحصول على الوحدات السكنية ومواصفاتها، على أن يكون تحويل ثمن الوحدات بالدولار الأميركي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد إن الموقع الإلكتروني يتبج لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط – الصور – المواقع – التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.