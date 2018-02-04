وتم عرض الدواوين الأربعة التي انتهت طباعتها من المجموعة، وهي "صياد وجنية" و"أصوات" و"نص الطريق" و"قبل الطوفان الجاي"، ضمن فعاليات معرض الكتاب، فيما يتوقع انتهاء طباعة الأعمال الثلاثة المتبقية "في العتمة" و"وسط الطوفان" و"تاتا خطي السبعين" خلال ساعات لتكون متواجدة بجناح الهيئة في المعرض.



وقدم الشاعر محمد أحمد بهجت الطبعة الجديدة خلال ندوة تكريم سيد حجاب، فيما عرض الشاعر والمترجم" أسامة جاد"، الذي أشرف على تحرير وإعداد الأعمال الشعرية الكاملة، لتفاصيل الطبعة الجديدة وأهم ملامح العمل فيها بالتعاون مع ميرفت الجسري، زوجة سيد حجاب، و ابنتهه ريم سيد حجاب والفنان التشكيلي وليد طاهر، ابن أخته، وفقا لما ذكر موقع "بوابة الأهرام".