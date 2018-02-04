جاء ذلك خلال المؤتمر العام ال36 للحزب والذي افتتح في وقت سابق من اليوم في العاصمة انقرة حيث نال كليجدار أوغلو 790 صوتا من أصل 1237 عضوا شاركوا بعملية التصويت فيما حصل منافسه نائب الحزب بالبرلمان التركي عن مدينة (يالاوا) محرم إنجه 447 صوتا.

ويترأس كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري منذ مايو 2010 في حين سبق لإنجه خوض انتخابات رئاسة الحزب أيضا في 2014 وخسرها بعدد 415 صوتا مقابل 740 صوتا لكليجدار أوغلو.