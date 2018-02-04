وبهذا الصدد ، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب الرئيسي الذي جعل كريستيانو رونالدو يعبر عن غضبه بتلك الطريقة على دكة البدلاء بعد تغييره مباشرة قبل أن يضع يديه على فمه.

ووفقاً للصحيفة فإن كلام كريستيانو رونالدو بعد خروجه من الملعب كان موجهاً لعدسات الكاميرا ، حيث قال النجم البرتغالي "لا تركزوا علي، ركزوا على المباراة" ، وفقا لموقع "سبورت 360".

وأخفق كريستيانو رونالدو في التسجيل أمام ليفانتي، على الرغم من أن هذا الأخير يعتبر من أبرز ضحاياه المفضلين في الدوري الإسباني ، حيث ساهم في 18 هدفاً أمامهم في 12 مباراة.

وسدد كريستيانو رونالدو 7 كرات أمام ليفانتي، في مباراة الأمس، من بينها كرتين فقط مؤطرة داخل الخشبات الثلاث.