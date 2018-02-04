وكان من اللافت تفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلا، لا سيما في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، التي دفعت الزعيم للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل.

وقالت الوكالة، إن كيم طاف حول المدينة في منتصف الليل على متن الحافلة التي كان قد تفقدها مؤخرا في زيارة لمصنع بيونغ يانغ للحافلات.

ونقلت الوكالة عنه قوله إنه شعر بالراحة أثناء تفقده شخصيا لنوع جديد من حافلات "ترولي باص". وأعرب عن تقديره للمعايير التقنية فيها.

وقال: "إنها مريحة وموثوق بها من حيث الصدمات، كما أن سرعتها جيدة، وليس بها اهتزاز ولا تحدث ضجيجا".

وأضاف أنه يشعر بـ"الارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدي عمالنا".

ورافق زعيم كوريا الشمالية خلال تفقده الحافلة، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري يو سو يونغ، ونائب مدير الإدارة جو يونغ وون.