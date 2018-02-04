وأحرز آرون رامسي ثلاثة أهداف فيما أضاف لوران كوسيلني هدفا آخر في مباراة شهدت فرض أرسنال سيطرته الهجومية في الشوط الأول.



وقال المهاجم الغابوني المنضم من بروسيا دورتموند والذي هزالشباك في الدقيقة 37 بعد المباراة "هل هناك المزيد؟ أعتقد ذلك".



وتابع: "حسمنا المباراة في الشوط الأول واختلفت الأمور قليلا في الشوطالثاني. نحن سعداء جميعا اليوم".



وبقي أرسنال في المركز السادس متأخرا بثلاث نقاط عن جاره توتنهام هوتسبير الذي سيحل ضيفا على ليفربول في وقت لاحق من اليوم الأحد.