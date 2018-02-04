أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أرسل بيير إيمريك أوباميانغ المنضم حديثا إلى أرسنال تحذيرا إلى منافسي فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أن لديه المزيد بعد تسجيله هدفا في الفوز 5-1 على ايفرتون أمس السبت في مشاركته الأولى مع الفريق اللندني.
وأحرز آرون رامسي ثلاثة أهداف فيما أضاف لوران كوسيلني هدفا آخر في مباراة شهدت فرض أرسنال سيطرته الهجومية في الشوط الأول.
وقال المهاجم الغابوني المنضم من بروسيا دورتموند والذي هزالشباك في الدقيقة 37 بعد المباراة "هل هناك المزيد؟ أعتقد ذلك".
وتابع: "حسمنا المباراة في الشوط الأول واختلفت الأمور قليلا في الشوطالثاني. نحن سعداء جميعا اليوم".
وبقي أرسنال في المركز السادس متأخرا بثلاث نقاط عن جاره توتنهام هوتسبير الذي سيحل ضيفا على ليفربول في وقت لاحق من اليوم الأحد.