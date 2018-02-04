وعندما طلب أحد الجماهير من شيرين أن تؤدي أغنية "ما شربتش من نيلها" في الحفل، أشارت بيدها بالنفي، لتضحك ويضحك الجمهور معها، وقالت إنها "امتنعت عن التحدث في السياسة".

ويأتي رد فعل شيرين عبد الوهاب الأخير، بعد أزمة انتشار فيديو لها، في نوفمبر الماضي، بعدما طلبت إحدى المعجبات منها أن تؤدي أغنية "ما شربتش من نيلها".

​وردت شيرين على المعجبة وقتها: "يجبلك (تصيبك) بلهارسيا"، ثم اقترحت عليها أن تشرب مياه مستوردة للحفاظ على صحتها.

وتسبب هذا الفيديو، في إعلان نقابة الموسيقيين المصرية عن وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها للتحقيق.

وجاء في البيان: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطربة شيرين عبد الوهاب، لما بدر منها من سخرية واستهزاء غير مبررين على مصرنا العزيزة، لذا يتم إيقافها عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات لحين مثولها أمام النقابة".

واعتذرت شيرين عبد الوهاب، عما بدر منها في الحفل، وأكدت في بيان، على حبها وانتمائها لمصر، وأن ما صدر منها من تصريحات هو دعابة وصفتها بـ"السخيفة".

وانتهت الأزمة، بعدما قررت نقابة الموسيقيين المصريين في بيان آخر، أن تطوي هذه الصفحة، وانتهى وقف شيرين عبد الغناء عن الغناء بداخل مصر، في 14 يناير المنصرم.