وذكرت خدمات الهجرة أن المجموعة الكُبرى من بين هؤلاء تتألف من 198 شخصا عثر عليهم مكدسين على متن شاحنة في تاماوليباس (شمال شرق) على الحدود مع تكساس.

وجاء في بيان ان المهاجرين المتحدرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور "سافروا على متن آليات مكتظة، من دون وجود ما يكفي من التهوئة والطعام والماء".

وبين الأطفال الذين عثر عليهم، كان هناك 55 منهم مع ذويهم او اقاربهم، بينما سافر 24 منهم بمفردهم.

وقبل أسبوع، كان تم أيضا القبض على 174 شخصا من أميركا الوسطى، خلال عمليات نُفّذت في ولايتي كواهويلا وتاماوليباس المكسيكيتين.