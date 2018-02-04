ويشعر محرز بحزن بعد رفض رحيله إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية وتم استبعاده من التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام إيفرتون الأربعاء الماضي.



ورغم إشارة وسائل إعلام بريطانية إلى استنكار بعض لاعبي ليسترما يفعله اللاعب الجزائري قال مغواير إنه لا توجد أي ضغائن من اللاعبين تجاه زميلهم الذي ربما يتعرض لعقوبة مالية لغيابه عن التدريبات.



وأضاف مغواير "الفريق سيرحب بعودة رياض فهو بلا شك أحد أفضل اللاعبين في ليستر.. الأمر يتعلق به وبوكيله وبالنادي لكننا سنرحب بعودته".



وطالب كلود بويل مدرب ليستر اللاعبين بإظهار اتحادهم قبل مباراة أمس السبت وأشار إلى أنه سيكون سعيدا بعودة لاعب الوسط الذي حاول سيتي التعاقد معه مقابل أكثر من 60 مليون جنيه استرليني (84.72 مليون دولار).



وطلب ليستر الحصول على 95 مليون استرليني لترك اللاعب الذي يمتد عقده حتى 2019.



وقال بويل "التعامل مع رياض سيكون بينه وبين النادي وأنا. سنتعامل مع الأمر داخل النادي. من المهم أن نكون متحدين في هذاالوضع".



وأردف: "أعتقد أننا يجب أن نظهر له شعورنا. هو لاعب مهم قدم أفضل ما لديه لليستر وللجماهير والفريق. أثق في أنه سيعود بنفس الشعور. في البداية نحن بحاجة لفهم الوضع ومساعدته على العودة سريعا".



ولم يعلن اللاعب البالغ عمره 26 عاما موعد عودته، وبعد مباراة سوانزي رفض بويل الحديث عن هل سيلعب محرز في ليستر مرة أخرى أم لا.