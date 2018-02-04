وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول وجبتي سمك على الأقل أسبوعيا، والتفكير في تناول مكملات غذائية تحتوى على أوميغا 3 عندما لا يكون ذلك متاحا.

وربطت أبحاث سابقة أوميغا 3 بالحد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، والحد من خطر حدوث ترسبات في الشرايين، وتقليل ضغط الدم بعض الشيء.

ومن أجل هذه الدراسة، فحص الباحثون بيانات من 10 تجارب شارك فيها نحو 78 ألف شخص لهم تاريخ سابق من الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية أو مشكلات صحية مثل السكري.

وتم إعطاء معظم المشاركين بشكل عشوائي إما مكملات غذائية تحتوي على أوميغا 3، أو دواء وهمي لمدة عام على الأقل.

وبوجه عام، كانت أعمار المشاركين 64 عاما في المتوسط لدى انضمامهم للتجارب، وتمت متابعتهم لمدة 4 سنوات ونصف السنة تقريبا.

وخلال عملية المتابعة توفي 2695 شخصا (3.5 في المئة)، بسبب أمراض في القلب، في حين أصيب 2276 شخصا (2.9 في المئة) بأزمات قلبية غير مميتة.

كما أصيب 1713 (2.2 في المئة) بجلطات دماغية، وأجرى 6603 (8.5 في المئة) عمليات جراحية في شرايين القلب.

وقال الباحثون في دورية "غاما" لطب القلب على الإنترنت، إن الأخطار ظلت هي نفسها، سواء تناول الأشخاص مكملات تحتوى على أوميغا 3 أم لا.

وقال الدكتور روبرت كلارك، كبير معدي الدراسة والباحث بالصحة العامة في جامعة أوكسفورد في بريطانيا، إن "هذه النتائج أظهرت عدم وجود تأثير مفيد لمكملات حمض أوميغا 3 الدهني لمنع الإصابة بأمراض شرايين القلب بوجه عام، أو أي مرض فرعي في شرايين القلب".

وأضاف عبر البريد الإلكتروني: "لذلك فإن هذه النتائج لا تدعم الخطوط الرئيسية الحالية لجمعية القلب الأميركية، التي تؤيد تناول المرضى الذين سبق إصابتهم بمرض الشريان التاجي مكملات أوميغا 3 الغذائية لمنع إصابتهم بأمراض في شرايين القلب".