وكان مقطع فيديو انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أردني يحرق مركبة في أحد الشوارع على طريق مأدبا- عمان احتجاجا على رفع الأسعار.

وادعى ذلك الرجل إنه لم يشتري الخبز منذ أسبوع وأنه لا يملك نقودا لشراء وقود التدفئة "الكاز" من أجل بناته، مما دعاه دعاه لحرق مركبته في الطريق العام احتجاجا وغضبا.



وطالب ذلك الرجل كما ورد في الفيديو بتخفيض أسعار الخبز والمحروقات.



بالمقابل، نقلت وكالة"عمون" عن مصدر أمني قوله إن ذلك الرجل معروف لدى الأجهزة الأمنية وإنه لا يمتلك المركبة التي قام بحرقها.



وأوضح المصدر أن السيارة المحروقة هي بالأساس "خردة"، ومتواجدة في المنطقة منذ فترة معينة، مشيرا إلى أن الأجهزة الامنية تبحث عن "حارق المركبة" لمعرفة السبب وراء إحراق السيارة وتقديمه إلى القضاء.