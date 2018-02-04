وأفاد بيان لقيادة عمليات الأنبار أن العملية أسفرت أيضاً عن تدمير 11 عربة نقل ومعسكر تابع للتنظيم.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار انطلاق عملية عراقية واسعة، لتطهير صحراء الأنبار من تنظيم داعش، باتجاه الحدود السعودية غرب المحافظة.

وأشارت إلى أن قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية - السعودية.

وأضافت قيادة عمليات الأنبار إلى أن العملية تهدف إلى تدمير مخابئ داعش، ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار، باتجاه الحدود العراقية - السعودية.