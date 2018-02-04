وأضاف أن واشنطن تدرس المعلومات عن إسقاط الطائرة الروسية باستخدام منظومةٍ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

من جهتها، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة لم تزود مطلقا أي جماعة في سوريا بصواريخ أرض جو تطلق من على الكتف كما أننا نشعر بقلق عميق من استخدام مثل هذه الأسلحة.

"الحل لهذا العنف هو العودة إلى عملية جنيف بأسرع ما يمكن وندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد".

ويعتقد عسكريون روس أن الأميركيين، قدموا صواريخ محمولة على الكتف، تستهدف الطائرات، إلى الأكراد السوريين والجيش السوري الحر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مقتل ثلاثين مسلحا من المعارضة السورية، بقصف شنته مكان إسقاط الطائرة الروسية في إدلب.

وكانت موسكو قد أكدت مقتل طيار روسي بعد إسقاط مقاتلته من نوع سوخوي في إدلب.

وبث ناشطون سوريون صورا قالوا إنها تعود للطيار الروسي بعد إسقاط مقاتلته جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.