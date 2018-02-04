وأضافت "بالطبع سنضع في الحسبان النهج الذي أقر الآن في واشنطن وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمننا".

ونفت الوزارة الاتهامات التي وردت في الوثيقة الأميركية ضد روسيا. وأضافت أن موسكو مستعدة للعمل بشكل بناء مع الأميركيين.

قالت وثيقة خاصة بالسياسة النووية نًشرت الجمعة إن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية في خطوة يقول بعض المنتقدين إنها قد تزيد من خطر حدوث سوء تقدير بين البلدين.

وقالت الوثيقة التي تعرف باسم (مراجعة الموقف النووي) إن “استراتيجيتنا ستضمن إدراك روسيا أن أي استخدام للأسلحة النووية مهما كان محدودا، غير مقبول".

وقال مسؤولون أميركيون إن المبرر المنطقي لبناء قدرات نووية جديدة هي أن روسيا ترى حاليا أن الموقف والقدرات النووية للولايات المتحدة قاصرة.