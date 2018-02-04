وقال عمر الفقي رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها المنطقة إن اثنين من الجنود قتلا أيضا وأصيب خمسة خلال الاشتباكات التي استمرت على مدى يومين من بينها اشتباك وقع بالقرب من حقل الظهرة النفطي السبت.

وأضاف أن معارك وقعت في منطقة أخرى الجمعة.

وتدير الحقل شركة الواحة، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثلاث شركات أميركية هي هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.

وفي ديسمبر كانون الأول فجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط يتبع شركة الواحة ويضخ الخام لميناء السدر مما تسبب في خفض مؤقت للإنتاج الليبي بنحو مئة ألف برميل يوميا. وألقى مسؤولون باللائمة على "إرهابيين" دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.