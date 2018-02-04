قالت هيومن رايتس ووتش أيضا في تقرير نشر إنها وثقت هذه الحالات من مايو / أيار حتى ديسمبر / كانون أول من العام الماضي.

أضافت أن حرس الحدود الأتراك أطلقوا النار على اللاجئين بينما كانوا لا يزالون داخل سوريا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، من ضمنهم طفل.

أشارت هيومن رايتس ووتش إلى روايات عن سوء المعاملة أفصح عنها طالبو اللجوء المحتجزين، اشتملت على عودتهم قسرا إلى سوريا وحجب الرعاية الطبية عنهم.

وتستضيف تركيا ما يقرب من 3.5 مليون سوري هربوا من الحرب الأهلية الجارية في بلادهم.