على ملعب مراكش، سجل منتخب السودان هدف السبق في الدقيقة الثامنة بواسطة محمد ولاء الدين بعد عرضية حولها برأِسِه في مرمى الحارس الليبي محمد نشناش.

وأدركت ليبيا التعادل في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة من رأسية سالم أبلو (84).

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري في المباراة النهائية الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.