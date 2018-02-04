جاء إطلاق النار بعد أيام من اعتقال مهاجر نيجيري فيما يتعلق بمقتل شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما عثر على جثتها مقطعة ومخبأة في حقيبتين قرب ماتشيراتا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به في حادث اليوم يدعى لوكا ترايني (28 عاما) وإنه كان يلف علم إيطاليا على كتفيه عندما ألقت الشرطة المسلحة القبض عليه في الشارع. وقال شهود إنه أدى تحية فاشية قبل تكبيله بالقيود.

وأطلق ترايني النار أيضا على مقر الحزب الديمقراطي الحاكم المنتمي ليسار الوسط في ماتشيراتا لكنه لم يصب أحدا هناك. وقال الحزب إن ترايني كان مرشحا لحزب رابطة الشمال اليميني في الانتخابات المحلية العام الماضي لكنه لم يحصل على أي أصوات.

ويدعم حزب رابطة الشمال بقوة السياسات المناوئة للهجرة وهو جزء من تحالف رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني المنتمي ليمين الوسط والذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المقررة في الرابع من مارس آذار.