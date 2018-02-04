وظل ريال في المركز الرابع بعد أن سدد المهاجم الإيطالي المخضرم الكرة لتلمس يد كيلور نافاس حارس مرمى حامل اللقب في طريقها للشباك.

وافتتح سيرجيو راموس، العائد من الإصابة، التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 11 إثر ركلة ركنية من توني كروس لكن ايمانويل بواتنج تعادل قبل قليل على نهاية الشوط الأول بعد أن سدد في المرمى من على حافة منطقة الجزاء بعد أن تصدى نافاس لمحاولة خوسيه لويس موراليس.

وبدا أن إيسكو، الذي لعب بديلا لجاريث بيل غير الفعال، قد انتزع النقاط الثلاث لمدريد بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 لكن باتسيني، المعار من فيرونا، كانت له كلمة الفصل.