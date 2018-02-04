واعتقل الجيش الإسرائيلي 4 أشخاص وهدم غرفة وحظيرة أغنام، إضافة إلى حالات اختناق بالغاز في صفوف المواطنين، وإلحاق أضرار مادية في ممتلكاتهم.

وأعلنت وزارة الصحة عن مقتل الشاب أحمد سمير أبو عبيد (19 عاماً)، والذي كان أصيب، مساء السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في البلدة.

وكان الشاب نقل إلى مستشفى جنين الحكومي في حالة بالغة الخطورة جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، ليعلن عن مقتله لاحقا.

وذكر إسعاف الهلال الأحمر في جنين لـ "وفا"، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساق، فيما أصيب ستة آخرون بأعيرة معدنية، وعدد آخر بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي جرت في بلدة ووادي برقين.