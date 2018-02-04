وأصيب فضال (27 عاما) المنتقل مؤخرا من ديبورتيفو ألافيس، في الدقيقة 52 وخرج من الملعب، وقد يبتعد عن الملاعب لنحو ستة أشهر حسب ناديه.

وكتب بيتيس في بيان "سنبقى ستة أشهر من دونك، لكننا واثقون بأنك ستعود إلينا أكثر قوة".

من جانبه، كتب اللاعب "سأبقى بعيدا لبعض الوقت، لكن قوتي هي دائما مع زملائي في الفريق".

ولم يلعب فضال مع المنتخب المغربي منذ حزيران/يونيو الماضي، لكن حظوظه كانت كبيرة بالانضمام إلى التشكيلة التي ستخوض المونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب إيران وإسبانيا والبرتغال.