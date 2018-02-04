وهز أرسنال الشباك 4 مرات في الشوط الأول، لكنه تراجع بعد ذلك، وسمح لإيفرتون بتقليص الفارق، قبل أن يسجل رامسي هدفه الشخصي الثالث.

وأحرز رامسي هدفين في الشوط الأول، وبينهما هز المدافع لوران كوسيلني الشباك بضربة رأس من مدى قريب.

وتمكن بيير-إيمريك أوباميانغ، المنضم في صفقة قياسية لأرسنال، من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 38، مستفيدا من تمريرة زميله السابق في بروسيا دورتموند هنريخ مخيتاريان الذي انضم أيضا في فترة الانتقالات قادما من مانشستر يونايتد.

وخرج ثيو والكوت لاعب إيفرتون بعد مرور ساعة من اللعب، وحظي بتحية حارة من مشجعي ناديه السابق، وشارك بدلا منه دومينيك كلافرت-ليوين الذي قلص الفارق من مدى قريب.

وبقي أرسنال في المركز السادس رغم الانتصار، وأصبح رصيده 45نقطة، ويتأخر بـ3 نقاط عن غريمه توتنهام هوتسبير الذي يواجه ليفربول ثالث الترتيب، الأحد.

وسيلعب أرسنال في ضيافة توتنهام في الجولة المقبلة.

وتراجع إيفرتون إلى المركز العاشر، ولديه 31 نقطة.