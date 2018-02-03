ونقلت رويترز عن الهيئة قولها، السبت: "لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في نهاية المراجعة".

وكان بعض الركاب شكوا من أنه جرى حجز مقاعد لهم بعيدا عن أصدقائهم أو عائلاتهم بغرض إجبارهم على دفع رسوم إضافية.

وأظهر استطلاع، أجرته مؤسسة (يوغوف)، وشمل ركاب 10 شركات خطوط جوية، ونشرت نتائجه السبت، أن ركاب شركة ريان إير الأيرلندية الاقتصادية هم أكثر من أبلغوا بفصلهم عن أصدقائهم على متن رحلات الطيران عندما رفضوا دفع رسوم إضافية.

وذكرت شركة ريان إير أنها سعيدة بالمشاركة في هذه المراجعة.

وأضافت "سياستنا واضحة للغاية لعملائنا، ويمكن شراء المقاعد بدءا من اثنين يورو فقط، بينما يحصل الأطفال المسافرون مع عائلاتهم على مقاعد مجانية".

بينما قالت شركة إيزي غيت المنافسة لها إنها ستتعاون مع المراجعة التي ستجريها هيئة الطيران المدني، مضيفة أنها دائما ما تحاول جعل أفراد المجموعات بجانب بعضهم.

وتابعت في بيانها "على النقيض من بعض الشركات إذا اختار الركاب عدم الدفع لاختيار المقاعد فإن نظام حجز المقاعد في إيزي غيت مبرمج على محاولة جعل أفراد العائلات بجانب بعضهم عندما يحجزون على الإنترنت باستخدام نظام الحلول الحسابية".