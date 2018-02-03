أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت مصادر عسكرية في وحدات حماية الشعب الكردية، السبت، إن صواريخ حرارية دمرت دبابة للجيش التركي في ريف منطقة عفرين بشمال سوريا، حيث أعلن الجيش التركي إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود.
وارتفع عدد القتلى من الجنود الأتراك منذ بدء العملية إلى 12 جنديا.
وبدأت تركيا، في 20 يناير، عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها أنقرة مجموعة إرهابية، تشكل تهديدا للأراضي التركية.
وتسعى تركيا، بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.