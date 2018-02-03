وارتفع عدد القتلى من الجنود الأتراك منذ بدء العملية إلى 12 جنديا.

وبدأت تركيا، في 20 يناير، عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها أنقرة مجموعة إرهابية، تشكل تهديدا للأراضي التركية.

وتسعى تركيا، بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.