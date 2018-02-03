وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للجيش في يوم واحد في العملية التركية التي أطلقتها أنقرة في 20 يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية".

والهجوم على الدبابة الذي لم تكشف تفاصيله بعد، يعتبر الأكثر دموية في هجوم واحد على الجيش خلال العملية حتى الآن.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لخسائر الجيش التركي إلى 14 قتيلا.

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين في عملية شهدت مواجهات شرسة.

وأفاد الجيش التركي أن أحد جنوده قتل السبت في اشتباك، فيما قتل آخر في هجوم في محافظة كيليس الحدودية التركية.

وأصدر الجيش التركي لاحقا بيانا آخر جاء فيه إن دبابة تابعة للجيش التركي تعرضت لهجوم ما أدى إلى مقتل كل الجنود الخمسة الذين كانوا بداخلها. وكان بيان سابق أشار إلى مقتل جندي في هذا الهجوم.

وأوضح الجيش التركي أنه رد بضربات جوية معلنا تدمير مخابئ للمقاتلين الأكراد ومخازن سلاح.

وأورد الجيش التركي، أنه رد بضربات جوية معلنا تدمير مخابئ للمقاتلين الأكراد ومخازن سلاح.