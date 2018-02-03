وكان إشبيلية بعيدا تماما عن مستواه، واستغل إيبار بقيادة الجناح المتألق فابيان أوريانا الموقف تماما.

واحتاج الفريق القادم من إقليم الباسك، الذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة بفارق مركز واحد خلف إشبيلية، إلى 38 ثانية ليتقدم، عندما انطلق كيكي غارسيا قبل أن يسدد في الزاوية القريبة لمرمى الحارس سيرجيو ريكو.

وأضاف أوريانا الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يقلص بابلو سارابيا الفارق للفريق الأندلسي من ركلة جزاء، بعد لمسة يد ضد داني غارسيا.

ولم يخسر إشبيلية في 5 مباريات قبل مواجهة السبت، وبدا في طريقه لإدراك التعادل، لكن إيفان راميس أعاد الفارق لهدفين لصالح إيبار بضربة رأس من ركلة ركنية.

وسجل أوريانا هدفه الثاني في الشوط الثاني، وهز أنايتز أربيا الشباك بتسديدة من ركلة حرة، ليكمل انتصار إيبار على ملعب إبوروا.