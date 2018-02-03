وتقدم المدافع دانيلو بهدف لسيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 22 دقيقة، وأدرك يوهان غودموندسون التعادل لبيرنلي قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ودفع سيتي ثمن إهدار رحيم سترلينغ العديد من الفرص السهلة، أخطرها وهو أمام المرمى مباشرة أثناء التقدم 1-صفر في الدقيقة 71، وقبل أن يستبدله المدير الفني بيب غوارديولا.

وأصبح رصيد سيتي 69 نقطة من 26 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي يواجه هدرسفيلد في وقت لاحق، ويملك بيرنلي 36 نقطة في المركز السابع.

وبعد ركلة ركنية تلقى دانيلو، الذي شارك في مركز الظهيرالأيسر، تمريرة من برناردو سيلفا، وأطلق تسديدة هائلة ليمنح سيتي التقدم بعد استحواذ كبير على الكرة.

وتعادل بيرنلي بعدما تلقى غودموندسون تمريرة من مات لوتون، ووضع الكرة من مدى قريب في المرمى.