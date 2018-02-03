ويظهر الفيديو الذي انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي، الخميس، الدب وهو يقطع شارعا رئيسيا في البصرة ثم يكمل طريقه إلى ساحة مجاورة.

وأثار الدب دهشة عراقيين كانوا في المكان وراح يصورونه بهواتهم الذكية.

وينتمي الحيوان الهارب إلى فصيلة الدب السوري، الذي يعتقد أنه شبه منقرض.

وتقول وسائل إعلام محلية إن الدب فر من متجر لبيع الحيوانات، حيث كان محتجزا.

وفي النهاية تمكن صاحب المتجر بمساعدة آخرين من القبض على الدب مجددا.