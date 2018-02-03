وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن هاريس كان يقود سيارة "Alpine" الرياضية التي يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه أستراليني، فيما كان جوردان إلى جانبه في المقعد الأمامي، صباح الاثنين، في مونتي كارلو.

وفوجئ المقدمان الشهيران، بانبعاث أضواء التنبيه من السيارة، فيما توقف المحرك، مما جعلهما يغادران المركبة على الفور.

واحترقت السيارة بشكل كامل بعد دقائق قليلة فقط من فرار المقدمين اللذين كانا على متنها، فيما قالت الشركة المصنعة إنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

وقال هاريس إن فقدان السيارة كان أمرا محزنا "أحزن دائما حين أرى سيارة جميلة وقد باتت مدمرة".