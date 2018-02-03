ويكسب رونالدو في الوقت الحالي، 21 مليون يورو للموسم، ويصل المبلغ إلى 25 مليون يورو، بإضافة الحوافز، وبعد الزيادة المرتقبة، سيكون أجر اللاعب البرتغالي معادلا لنيمار الذي يلعب في صفوف في باريس سان جرمان.

وكان رونالدو طالب إدارة ريال مدريد الوفاء بوعدها بزيادة راتبه، إلا أن طلبه تزامن مع التراجع الكبير في أداء النادي الملكي في الدوري وخروجه من الكأس، فلم يجد أي استجابة.

وصرح رونالدو، في وقت سابق، بأنه يرغب في الاستمرار في الريال بغض النظر عما يمكن أن يحدث، وأضاف أنه يتفهم كون الوقت غير مناسب لتعديل عقده.