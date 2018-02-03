وكان مقررا أن تستهل غاغا (32 عاما) حفلاتها الأوروبية، الأحد في لندن، لكن الشركة المنتجة للمغنية الشهيرة أكدت تعرضها لـ"ألم حاد" يمنعها من الغناء.

وذكرت الشركة أن الفريق الطبي اتخذ قرار صعبا بمنع المغنية من المشاركة في الحفلات.

وأعربت لدي غاغا في البيان عن أسفها لعدم تمكنها من لقاء المعجبين في بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك وألمانيا، واعدة إياهم بحفلات في المستقبل.

وذكرت الشركة أن الفريق الطبي يعمل من أجل أن تستعيد لدي غاغا عافيتها، وذلك دون أن تحدد الداء الذي ألم بها.

وأشارت إلى أنه بوسع الجمهور استعادة ثمن التذاكر بدءا من الثلاثاء المقبل.