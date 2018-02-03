وأكدت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن الاتحاد الهولندي للكرة سيعلن الجمعة المقبل عن تولي مدرب إيفرتون وساوثمبتون السابق تدريب المنتخب.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الاتحاد الهولندي لكرة القم توصل إلى اتفاق نهائي مع رونالد كومان، 54 عاما، من أجل الإشراف على المنتخب بعقد يمتد لـ4 سنوات.

وسيقدم الاتحاد الهولندي كومان كمدرب جديد للمنتخب الأول في أمستردام، مع وضع هدفين رئيسيين هما التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، وكأس العالم 2022.

ويأتي تعيين كومان مدربا للمنتخب الهولندي خلفا لديك أدفوكات، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي، عقب الإخفاق في الوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر أن رونالد كومان بدأ مسيرته التدريبية رفقة المنتخب الهولندي كجزء من طاقم المدرب جوس هيدينك مباشرة بعد اعتزاله اللعب عام 1997، قبل أن ينتقل بعد كأس العالم 2018 ليكون مدربا مساعدا في ناديه السابق برشلونة.