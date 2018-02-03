وقال كونتي، قبل مواجهة واتفورد صاحب المركز الـ11، الاثنين: "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله إن عقدي مستمر لمدة 18 شهرا، ورغبتي هي البقاء هنا ومواصلة العمل".

وتابع: "منذ بداية الموسم وبعد الهزيمة أمام بورنموث كانت هناك تكهنات حول إقالتي. لكنني لست مهتما بذلك. أركز فقط على عملي مع الفريق ومحاولة تقديم الأفضل".

وقاد المدرب الإيطالي تشلسي للفوز باللقب في موسمه الأول معه، لكنه يواجه صعوبات حاليا في سعيه لاستخراج أفضل ما في جعبة فريقه في عامه الثاني على رأس الجهاز الفني.

ويحتل تشلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة متأخرا بفارق 18نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، واعترف مدربه الإيطالي بعد الخسارة أمام بورنموث صفر-3 الأسبوع الماضي أن النادي يواجه خطر عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.