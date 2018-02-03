وكانت تقارير أكدت أن اللاعب السويدي، الذي ينتهي عقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم توصل بالفعل لاتفاق مع النادي الأميركي.

إلا أن المدرب البرتغالي أعلن عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدا أنه سيكون أول من يعلم في حال إجراء اللاعب محادثات مع ناد آخر.

وانتقل إبرا، 36 عاما، إلى الشياطين الحمر في صيف 2016، قبل تعرضه لإصابة بالغة في أبريل 2017 أبعدته لفترة طويلة.