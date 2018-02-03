أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكد مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، أن التقارير عن رحيل النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي ليس لها أي أساس من الصحة.
وكانت تقارير أكدت أن اللاعب السويدي، الذي ينتهي عقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم توصل بالفعل لاتفاق مع النادي الأميركي.
إلا أن المدرب البرتغالي أعلن عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدا أنه سيكون أول من يعلم في حال إجراء اللاعب محادثات مع ناد آخر.
وانتقل إبرا، 36 عاما، إلى الشياطين الحمر في صيف 2016، قبل تعرضه لإصابة بالغة في أبريل 2017 أبعدته لفترة طويلة.